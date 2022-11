La pandemia da Covid-19 ha causato molti disagi nella popolazione, non solo economici e fisici, ma anche psicologici. Ansia, depressione, stress e un più generale stato di fragilità. Proprio da questo è nata la necessità di affrontare delle sedute dallo psicologo e molti comuni e regioni hanno aperto numeri verdi e sportelli dedicati.

Nell’ultimo anno, un grande traguardo nazionale in merito è il bonus psicologo, che consente di avere un rimborso una tantum fino a un massimo di 600€.

L’aumento delle richieste di psicologi

Negli ultimi anni le richieste di sedute psicologiche sono aumentate del 40%, ma non tutti hanno le possibilità economiche per sostenerle privatamente. La pandemia ha messo a dura prova adulti e ragazzi, contribuendo ad aumentare in modo preponderante stress e ansia.

In particolare, una ricerca della Comunità degli Psicologi evidenzia come ci sia stato un aumento del 50% di sintomi depressivi nei ragazzi sotto i 18 anni. La depressione è aumentata del 27%, mentre l’ansia del 25%. Questo non solo in Italia, ma nel mondo.

In Italia il numero di psicologi registrati all’albo è molto alto, ben 100 mila, la metà di questi sono psicoterapeuti. Anche se il numero sembra grande, c’è sempre maggiore richiesta di questi specialisti, ma purtroppo la sanità pubblica non dà abbastanza importanza a questi specialisti e alle problematiche che risolvono. Tuttavia, nel futuro lo psicologo sarà una figura sempre più richiesta, d’altronde la pandemia ha solo accentuato la necessità di confrontarsi con specialisti per il forte stress subito, legato alla propria salute o alle proprie condizioni economiche.

Come diventare psicologo

Se da un lato la figura dello psicologo e psicoterapeuta sarà sempre più richiesta, dall’altro diventarlo non è così scontato. La professione richiede un iter obbligatorio, ed essendo la facoltà universitaria a numero chiuso, è necessario svolgere il test d’ingresso.

Successivamente al conseguimento della laurea si passa all’ottenimento di una specializzazione. Poi il percorso continua con un tirocinio di un anno presso una struttura convenzionata. Infine, ci si prepara e si svolge l’esame di abilitazione. Completa il tutto l‘iscrizione all’albo.

Se si desidera scegliere un corso di laurea in psicologia, un’alternativa molto vantaggiosa è data dalle facoltà online, con costi minori e un’istruzione completa e molto più flessibile. Tali percorsi, infatti, prevedono la possibilità di svolgere attività lavorative anche durante il percorso di studi e, inoltre, offrono la possibilità di seguire le lezioni ovunque e in qualsiasi momento. Questi sono alcuni dei vantaggi che questa tipologia di studio apporta, rispetto alla classica laurea.

Prepararsi adeguatamente per svolgere questa bellissima professione è fondamentale, così da fornire il giusto supporto a chi ne necessita. Purtroppo, molto spesso si ha la tendenza a sottovalutare i primi sintomi che stress e ansia portano con sé. Tuttavia ai primi segnali di malessere è utile rivolgersi ad un professionista. Lasciarsi aiutare per evitare il peggioramento di situazioni complesse che possono avere gravi ricadute sulla vita di tutti i giorni.