Campobasso. TARI più bassa per utenze interessate da restrizioni Covid

‘Sconti’ anche per musei, biblioteche, cinema, teatri

(DIRE) Campobasso, 11 Novembre 2022 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, chiese, alberghi, ristoranti, edicole e farmacie. Sono solo alcuni dei beneficiari di una nuova misura approvata, con delibera di giunta, dal Comune di Campobasso per ridurre la quota variabile della tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2022 alle utenze non domestiche.

Sono state individuate tutta una serie di attività interessate dalle restrizioni da Covid-19 (purché dichiarate ai fini TARI). Tra le utenze non domestiche figurano anche cinema, teatri, campeggi, impianti sportivi, negozi e altre attività. (Nac/Dire) 16:00 11-11-22 [FOTO DI REPERTORIO]