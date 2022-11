Covid. Calabria, oggi 550 positivi su 3.138 tamponi

Casi attivi 6.876, terapie intensive 5, guariti 577.196

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Nov. – Oggi in Calabria si sono registrati 550 contagi a fronte di 3.138 tamponi esaminati, la percentuale di positività è stata del 17.53%.

Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive è salito a 587.161, al momento in cura presso le strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 6.8/76 persone. Sono 128 (1,86% degli attuali casi attivi) i pazienti ricoverati in ospedale di questi 5 in terapia intensiva: 5 a Catanzaro, 0 a Cosenza, 0 a Reggio Calabria, 0 a Crotone e Vibo Valentia.

Ne dà notizia la Regione nel bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus comunicato dalla Protezione civile su indicazione delle ASP territoriali. I decessi sono 3.089 (+4 rispetto a ieri), le persone guarite sono salite a 577.196. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Catanzaro 171, Cosenza 182, Crotone 24, Reggio Calabria 133, Vibo Valentia 37, provenienti da Stato estero o altra Regione 3. (Mav/Dire) 18:44 11-11-22