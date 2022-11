F1: Perez comanda le libere. Primo in Brasile davanti a Leclerc, Sainz quarto

Il monegasco insegue la Red Bull del Messicano e precede Verstappen, terzo nella prima sessione a Interlagos. Sergio Perez è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula 1.

Il pilota messicano, sul circuito di Interlagos, firma il crono di 1:11.853 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Red Bull del compagno di squadra Max Verstappen.

Quarta posizione per l’altra Rossa di Carlos Sainz, per cui è stata ufficializzata la sostituzione del motore endotermico e la conseguente penalità di cinque posizioni in griglia. Quinto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti al compagno di squadra George Russell in sesta piazza.

Subito dietro l’Aston Martin di Sebastian Vettel, alla penultima gara della sua carriera nel Circus. Seguono la Haas di Mick Schumacher e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, mentre a chiudere la top ten c’è Pierre Gasly. Alle ore 20 la qualifica che decreterà la griglia di partenza della Sprint di sabato.

V.B