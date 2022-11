Reggio Calabria, Domenica 13 Novembre a Piazza San Giorgio l’evento Pink by Fierce Woman

“Esattamente un anno dopo, l’Associazione APS Fierce Woman ritorna con il progetto PINK , in collaborazione con AIRC e l’associazione Nuovi Orizzonti, con un evento mirato al sostegno della ricerca e prevenzione dei tumori al seno.

Domenica 13 novembre troverete per tutto il giorno le donne Fierce a piazza San Giorgio sul Corso Garibaldi per promuovere la vendita dei cioccolatini dell’AIRC (giornata nazionale) il cui ricavato sarà devoluto interamente alla ricerca e prevenzione. Partners dell’evento Pink by Fierce Woman: ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI & Bisestyle.”