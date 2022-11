Siria: in aumento la malnutrizione infantile

In Siria vi è un conflitto che dura da più di 11 anni, una guerra infinita, milioni di morti e sfollati, la povertà in continuo aumento, e l’economia ferma. Inoltre, la pandemia da covid-19 ha indebolito ancor di più il popolo siriano. Il 90% della popolazione vive in estrema povertà e nove milioni di bambini hanno bisogno urgentemente di assistenza sanitaria, secondo l’Onu.

Molte famiglie non possono permettersi un pasto a tavola, la guerra ha portato a una malnutrizione estrema. I bambini malnutriti sono aumentati del 150%, un numero che è stato fornito dall’organizzazione umanitaria internazionale Save The Children, che ha comunicato: “Ogni giorno abbiamo a che fare con più bambini malnutriti rispetto al giorno prima”.

Sono stati registrati 16.895 minori nelle regioni siriane nord-orientali, dei numeri spaventosi. La malnutrizione può causare un blocco della crescita e un indebolimento del sistema immunitario, pertanto è più facile ammalarsi. In una nota di Save The Children, si legge: “Sebbene lo stipendio medio per famiglia non sia aumentato, i prezzi dei generi alimentari sono saliti dell’800% tra il 2019 e il 2021 e continuano ad aumentare nel 2022”.

L’Onu ha dichiarato che la Siria è divisa in più parti, ognuna delle quali è controllata da gruppi militari, da forze straniere e interne, tutte in conflitto fra di loro. Una guerra che all’inizio era nata come una semplice protesta da parte del popolo siriano nel 2011, che chiedevano libertà e diritti al regime, ma la loro richiesta più grande era quella di una politica diversa. Il Dittatore Bashar al-Assa, non fu contento di ciò e cercò di reprimere le manifestazioni con la repressione, da allora iniziò un conflitto tutt’oggi ancora in corso. (Fonte: Ansa.it

AO