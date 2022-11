UniRC, SBAperTE “Una giornata in Biblioteca”

Dal 14 al 16 Novembre il Sistema Bibliotecario dell’Università Mediterranea propone la seconda edizione della rassegna “SBAperTE – Una giornata in Biblioteca”. Presso le Biblioteche di Area si svolgeranno incontri di approfondimento su temi concernenti l’area scientifico-disciplinare di riferimento e seminari sulla ricerca bibliografica. La Biblioteca della Residenza Universitaria di Via Manfroce ospiterà un evento incentrato sull’importanza della musica per il benessere psicofisico dell’individuo.

Nel corso dei singoli eventi il personale bibliotecario, illustrerà ai partecipanti i servizi e le risorse del Sistema Bibliotecario di Ateneo. “La rassegna SBAperTE che si svolgerà dal 14 al 16 novembre – dichiara la prof.ssa Marina Mancini coordinatrice scientifica dal Sistema Bibliotecario di Ateneo – si inserisce nell’azione di supporto della didattica e della ricerca svolta dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, offrendo agli studenti nuove occasioni di crescita culturale.”