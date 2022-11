Addio a Mehran Karimi Nasseri, l’uomo che ispirò The Terminal di Spielberg

Oggi è morto Mehran Karimi Nasseri, rifugiato politico iraniano che ha ispirato Steven Spielberg nella realizzazione di The Terminal, con protagonista Tom Hanks.

Nasseri aveva vissuto per più di 18 anni all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, la sua storia così iconica è stata trasformata in un’opera cinematografica firmata da Steven Spielberg. Si è spento per cause naturali nello scalo in cui aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita. Ad affermalo delle fonti aeroportuali.

Espulso da vari paesi, perché non aveva i documenti regolari, nel 1999 riuscì ad ottenere lo status di rifugiato in Francia,e un permesso di soggiorno. Grazie al film aveva ottenuto una notevole somma di denaro, ma dopo averli spesi tutti, è tornato a vivere nell’aeroporto. Era diventato un volto famigliare tra i dipendenti e i viaggiatori abituali. (Fonte: Ansa.it)

(Foto di repertorio)

AO