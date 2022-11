F1: Brasile; Magnussen vince qualifiche per gara sprint

Kevin Magnussen con la Haas ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Venerdì e domani partirà davanti a tutti nella gara Sprint del Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di F1.Per il danese è la prima pole in carriera. Secondo tempo per Max Verstappen su Red Bull poi Russell e Norris.

Quinto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, decimo tempo per Charles Leclerc. Le qualifiche sono state condizionate dalla pioggia. Bandiera rossa durante il Q3 dopo che George Russell con la sua Mercedes è finito sulla ghiaia fortunatamente senza alcun danno per il pilota. (Cit. ANSA)

VB