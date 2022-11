Coppa Italia, Futsal Femminile. Fighters Real Arangea passano il turno

Si è concluso il primo turno di Coppa Italia, che ha visto le Fighters Real Arangea vittoriose per 6 a 2 sul Bocale Calcio Admo. Alla squadra di casa bastava il pareggio per passare il turno. La partita inizia con un sostanziale equilibrio, entrambe le squadre cercano di non correre rischi per i primi 20 minuti di gara. Il match si sblocca al 25° minuto: il Bocale sfrutta una rimessa laterale e va al goal per poi raddoppiare su calcio di punizione. Le giallonere non si arrendono e parte la rimonta, con tre goal consecutivi di Fabiana Livio, segue la rete del Capitano Katia Malavenda, che dribbla e fa partire un siluro col suo sinistro e la magica punzione di Concetta Triulcio all’incrocio. Chiude la partita ancora Livio, firmando il suo quarto goal della gara.

Si respira nel rettangolo l’antagonismo che fa parte del gioco, ben diversa l’aria sugli spalti. Una tifoseria quella del Boca Admo molto offensiva, che ci fa capire quanto sia importante oggi dimostrare e bandire certi comportamenti che di certo non sono maestri di Vita, perché si sa lo Sport insegna altro.

Gentilezza, carattere e voglia di vincere sono le caratteristica che ci prefissiamo di mettere in campo sempre.

A volte si vince altre volte s’ impara, questo lo Sport che vogliamo.

Questa vittoria la dedichiamo a noi e ricordiamo che….

“non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai”, perché noi siamo le Fighters.

Comunicato Stampa