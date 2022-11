Istanbul, una violenta esplosione in centro causa almeno 6 morti e 53 feriti

Ad Istanbul, una violenta esplosione avvenuta intorno alle 16.20 ora locale – 14.20 in Italia – ha causato la morte di 6 ed il ferimento di 53 persone, si apprende dalle autorità turche.

L’esplosione è avvenuta sulla sponda europea della città, a Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim. I soccorsi e la polizia sono stati inviati sul posto. Non è ancora chiara la causa dell’esplosione ma le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica, come riportano i media locali. Le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nei video postati sui social si vede l’esplosione in mezzo ai passanti e subito dopo i corpi a terra coperti di sangue.