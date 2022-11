Cina. Gasparri: Meloni ponga a Xi Jinping problema diritti negati

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “Sono certo che, incontrando per la prima volta Xi Jinping in occasione del summit di Bali, Giorgia Meloni porrà, con tutto il garbo necessario, ma con la sua franchezza, il problema dei diritti negati in Cina. Quella di Xi Jinping è la più grande dittatura comunista del pianeta. Che nega ogni libertà al proprio popolo, che inquina in maniera devastante il pianeta, che si è sottratta anche al recente confronto in corso in Egitto sui problemi dell’ambiente. La Cina è un pericolo per il mondo. Con i cinesi è inevitabile confrontarsi, ma lo si deve fare con la sincerità e la chiarezza che i fatti impongono.

Giorgia Meloni si è sempre battuta per la libertà dei popoli e ha sempre espresso con chiarezza, come tanti di noi, la sua opinione sulla Cina. E anche il presidente Berlusconi in questi anni ha descritto in maniera chiara e netta il ruolo negativo della Cina. Parlare con Xi Jinping è una necessità. Parlare con la chiarezza e la sincerità necessaria di fronte a un dittatore negatore di ogni diritto e oppressore del suo popolo è altrettanto doveroso. Questo di oggi non è più il governo di Conte e dei grillini inginocchiato davanti al dittatore di Pechino”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com/Edr/ Dire) 18:18 14-11-22