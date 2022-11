Gorizia, soccorsa una persona colta da malore sui sentieri intorno a Doberdo del Lago

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 13 Novembre 2022, intorno alle 14 i Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone sono intervenuti sul sentiero CAI 77/78 nei pressi di Casa Cadorna, a Doberdo del Lago, per soccorrere una persona colta da malore.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e i volontari del soccorso alpino per trasportare la persona colta da malore con un’apposita barella e poi con un mezzo fuoristrada fino all’ambulanza, dove è stata caricata per l’immediato trasporto in ospedale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82895