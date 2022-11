Riforme. FdI vuole il ritorno delle province, Silvestroni: Via la legge Delrio

(DIRE) Roma, 14 Nov. – Fratelli d’Italia vuole ripristinare le Province. Il partito di maggioranza relativa propone l’eleggibilita’ diretta dei vertici e dei consiglieri provinciali e chiede il superamento della lege Delrio che aboliva i compensi. “E’ un’esperienza negativa che va superata”, dice il senatore di Fratello d’Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza Marco Silvestroni, che ha depositato un disegno di legge ad hoc. La norma si prefigge lo scopo di “ripristinare la sovranità popolare sancita dall’articolo 1 della Costituzione attraverso la sola modalità costituzionalmente prevista, cioè il suffragio universale, e la reintroduzione dell’elezione diretta del presidente e dei consiglieri della provincia e, ovviamente, l’elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitane.

È necessario – dice Silvestroni- il superamento della legge Delrio perché non può essere attuata poiché le province sono ancora previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull’edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali”. Per esercitare tali funzioni, spiega il senatore della Destra, “le province necessitano di risorse che invece non hanno. In sostanza la legge Delrio si è limitata ad abolire i compensi e l’elezione diretta degli organi provinciali e delle città metropolitane; questa esperienza negativa deve essere superata e la parola deve tornare ai cittadini che dovranno essere di nuovo chiamati a eleggere gli amministratori della propria provincia e della propria città metropolitana in osservanza dell’articolo 1 della Costituzione”. (Rai/ Dire) 18:03 14-11-22