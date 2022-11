Reggio Calabria. Ordinanza di non potabilità dell’acqua in zona Pietrastorta – Condera

In seguito ad alcune verifiche effettuate, il sindaco ff Paolo Brunetti ha firmato una ordinanza, in via cautelativa, che sancisce il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, limitatamente ai quartieri di: Pietrastorta, Condera, Sant’ Antonino in località Vito, Via Eremo, Via Eremo Botte, Via Giordano Ruffo, Via Madonna di Fatima, Via lo Giudice, Via Cava, Via Condera Chiesa, Via Vallone Mariannazzo, Via Caserta Crocevia, Via Borrace Crocevia, Via Reggio Campi II Tronco, limitatamente all’abitato di Condera e Contrada Sant’Elia di Condera.

Il Servizio Idrico Integrato, incardinato presso il Settore n. 9 Ambiente, provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.