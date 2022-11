Giappone. Esperti: presto nuova ondata da sottovarianti Omicron

(DIRE) Tokyo, 16 Nov. – “Le nuove sottovarianti di Omicron, in particolare quelle BQ.1, BQ.1.1 e XBB, stanno iniziando a soppiantare gli altri ceppi del virus responsabile del Covid-19 in Europa e negli Stati Uniti, e con ogni probabilità diverranno presto dominanti anche in Giappone questo inverno, in quella che sarà a tutti gli effetti una ottava ondata di infezioni”.

È quanto dichiarato in conferenza stampa da Atsuo Hamada, professore presso l’Università di Tokyo, riprendendo i dati diffusi nei giorni scorsi dal National Institute of Infectious Diseases. Secondo l’istituto “le sottovarianti BQ.1, BQ.1.1 e XBB, dotate di capacità di eludere il sistema immunitario, saranno responsabili entro il mese di dicembre fino al 79% dei nuovi casi di infezioni in tutto il Paese”. (Jief/ Dire) 10:13 16-11-22