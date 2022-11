Giappone. Revocato dopo 2 anni divieto di attracco crociere

(DIRE) Tokyo, 16 Nov. – “Il Giappone consentirà alle navi da crociera internazionali di attraccare nei suoi porti, revocando contestualmente il divieto in vigore da oltre due anni deciso dalle autorità come misura di controllo della pandemia”, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro dei Trasporti Tetsuo Saito. “Il ministero ha verificato la sussistenza delle norme di prevenzione presso gli operatori del settore e vigilerà in accordo con le associazioni di categoria”, ha aggiunto il ministro.

Secondo le linee guida rilasciate dal ministero, in vista dell’arrivo di almeno 166 navi da crociera straniere a partire dalla prossima primavera, secondo quanto reso noto dal Japan International Cruise Committee, per avere il via libera all’attracco le navi dovranno garantire la avvenuta vaccinazione con tre dosi di tutti i membri dell’equipaggio e la presenza di almeno il 95% dei passeggeri con doppia vaccinazione. (Jief/ Dire) 10:13 16-11-22