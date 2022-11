Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, seminario in ricordo del Prof. Domenico Siclari

Venerdì 18 Novembre 2022, alle ore 9:30, nell’Aula Magna “Italo Falcomatà” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà il Seminario di studi in ricordo del Prof. Domenico Siclari, organizzato dalla stessa Università per Stranieri e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Sociali dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Il Prof. Siclari, prematuramente scomparso, prestigioso Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, nella stessa Università per Stranieri ricopriva la carica di Pro-Rettore Vicario.

Presiederà il Seminario il Prof. Francesco Manganaro dell’Università “Mediterranea”, relazioneranno i Professori: Claudio Franchini, Università di Roma Tor Vergata, il Prof. Eugenio Picozza, Università di Roma Tor Vergata e la Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera dell’Università di Santiago de Compostela.