Afghanistan, nuovi divieti per le donne

Il regime talebano impone un nuovo divieto alle donne, sarà vietato l’accesso ai luna park e ai luoghi pubblici a Kabul.

Nuove restrizioni, che sono state approvate pochi giorni fa. I talebani hanno fatto ritorno in terra afghana dopo che l’esercito statunitense si era ritirato nel Settembre del 2021. Da quel momento le donne stanno continuando a perdere ogni tipo di diritto. Oltre all’istruzione è stato tolto il divertimento, molte giovani ragazze e bambine invece di andare a scuola sono costrette a rimanere casa, obbligate ad indossare il burqua. Un paese invivibile per il popolo femminile.

Sadeq Mohajir, portavoce del Ministero per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù, ha voluto spiegare la situazione: “Negli ultimi 15 mesi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per gestire la questione, anche destinando specifici giorni. Ma ci sono luoghi, in realtà dobbiamo dire molti luoghi, in cui le regole sono state violate. Ci sono stati incontri (tra uomini e donne) in cui la regola del velo non è stata osservata, ecco perché è stata presa per ora questa nuova decisione” (Fonte: Rainews.it).

AO