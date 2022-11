Cambiamento climatico: l’Africa Orientale è sull’orlo della carestia

In Africa Orientale migliaia di persone stanno soffrendo la fame, e la carestia potrebbe aumentare.

A dirlo è il capo dell’International Rescue Committee. Molti stati come, Kenya, Etiopia, e Somalia stanno vivendo una grave siccità, una delle peggiori degli ultimi 40 anni. Il tutto è dovuto al riscaldamento globale che ha portato a un estate prolungata. E pensare che questi paesi emettono appena l’1,2% delle emissioni globali di gas serra, causa principale del cambiamento climatico.

In questi giorni alla COP 27 in Egitto uno dei principali argomenti è stato proprio quello di aiutare i paesi meno ricchi con dei finanziamenti, per cercare di impedire i disastri ambientali. (Fonte: Adnkronos.com)

AO