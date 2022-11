Superbonus al 90% per i condomini nel 2023

Dal 1° Gennaio 2023 l’aliquota del superbonus per i condomìni scenderà dal 110% al 90%; saranno riammesse le abitazioni unifamiliari, fino al 31 Marzo 2023 se con lavori a buon punto oppure fino al 31 Dicembre 2023 se prima casa e sotto un certo reddito.

Manterrà il diritto al 110% chi presenta la CILAS entro il 25 Novembre prossimo.

SUPERBONUS 90% NEL 2023 PER I CONDOMINI

Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è ‘peggiorativa’ perché anticipa di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 – la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 Dicembre 2024 e al 65% fino 31 Dicembre 2025.

Secondo la bozza del DL, il bonus manterrà l’aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie. La data del 25 Novembre 2022 non è nella bozza del DL ma è stata indicata direttamente dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento.

UNIFAMILIARI CON LAVORI IN CORSO, 90% FINO AL 31 MARZO 2023

Il DL Aiuti-quater riapre fino al 31 Marzo 2023, con aliquota al 90%, la detrazione (ad oggi al 110% e in scadenza al 31 Dicembre 2022) per le abitazioni unifamiliari sulle quali, al 30 Settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

PRIMA CASA, 90% FINO AL 31 DICEMBRE 2023, SOTTO I 15.000 EURO

Se l’abitazione unifamiliare è adibita a prima casa e il proprietario ha un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, sarà possibile usufruire del superbonus 90% fino al 31 Dicembre 2023. Questa è la novità ‘inedita’ che il Governo ha anticipato nei giorni scorsi.

SUPERBONUS PRIMA CASA, IL ‘REDDITO DI RIFERIMENTO’

Il reddito di riferimento – si legge nella bozza del DL aiuti quater – è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge (ex art. 12 del TUIR – DPR 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:

– contribuente > 1

– se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente > si aggiunge 1

– se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

— un familiare > si aggiunge 0,5

— due familiari > si aggiunge 1

— tre o più familiari > si aggiunge 2

In altri termini, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c’è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c’è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.

SUPERBONUS 110% SE CILA ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2022

Le nuove aliquote e scadenze per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e per le Onlus – secondo la bozza -, non si applicano:

– agli interventi per i quali, entro il 25 Novembre 2022, venga presentata la CILA;

– agli interventi di demolizione e la ricostruzione per i quali, al 25 Novembre 2022, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

