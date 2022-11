USA, Midterm, Repubblicani conquistano la Camera

12:40 – Col voto di Midterm negli USA i Repubblicani conquistano la Camera per la prima volta in quattro anni, consegnando al presidente Joe Biden un Congresso spaccato con il Senato ai Democratici e la Camera ai conservatori. È quanto emerge dalle proiezioni di NBC e CNN, secondo cui tuttavia “la maggioranza sarà esigua”. Il presidente americano si congratula e si dice “pronto a lavorare con i repubblicani”, mentre cresce l’attesa per l’annuncio sul futuro dell’attuale speaker della Camera, Nancy Pelosi.

L’attenzione è ora anche sulle prossime mosse del repubblicano Kevin McCarthy, che ha vinto la nomination a speaker della Camera ma non ha ancora i numeri per essere eletto e dovrà lavorare nelle prossime settimane per conquistarli entro gennaio. Una delle prime azioni che la nuova Camera a maggioranza repubblicana potrebbe fare è “disfarsi” della commissione d’inchiesta sui fatti del 6 Gennaio del 2021, quando avvenne l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump.

McCarthy ha comunque ancora diverse settimane, fino agli inizi di gennaio, per convincere i conservatori più scettici, concentrati nell’ala più a destra del partito. Sono loro che chiedono a McCarthy di dire chiaramente se intende avviare procedimenti contro Hunter Biden, il figlio del presidente, e contro l’amministrazione per l’Afghanistan e la gestione della pandemia Covid. (Fonte TGCom24)