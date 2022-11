Afghanistan: verranno applicate le esecuzioni pubbliche

Haibatullah Akhundzada, il leader dei talebani, ha approvato la piena applicazione della legge islamica, che prevede esecuzioni pubbliche: lapidazioni, fustigazioni e mutilazioni, per tutti i ladri, i rapitori e per coloro che cercheranno di rovesciare il regime, ovvero i sovversivi.

A dare la notizia è stato il portavoce dell’Emirato islamico, Zabihullah Mujahid.

Queste le parole del leader: “In quei casi in cui ricorrano le condizioni della legge questa va applicata, è la sharia e il mio comando, che è obbligatorio”. Akhundzada non è mai apparso in pubblico (Fonte: ansa.it).

AO