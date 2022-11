Autonomia. Fontana: Bene incontro Calderoli-Meloni, ora non perdiamo tempo

(DIRE) Milano, 18 Nov. – “Un ulteriore e importante passo avanti nel percorso che ci deve portare all’attuazione dell’Autonomia. E dico ‘deve’ perché non ci sono dubbi che questo obiettivo debba essere raggiunto senza perdite di tempo o tentativi mirati solo ed esclusivamente a rallentarne l’iter. Innanzitutto nel rispetto della Costituzione e, anche, cosa per noi fondamentale, per dar seguito alla volontà degli elettori della Lombardia e del Veneto che hanno richiesto l’Autonomia con il referendum del 2017”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta l’incontro di oggi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente Antonio Tajani e i ministri degli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e per gli Affari Ue, Raffaele Fitto. “Bisogna proseguire in maniera spedita, senza indugi, facendo coincidere tutti i passaggi legislativi e amministrativi necessari per arrivare al traguardo” conclude Fontana. (Nim/ Dire) 18:05 18-11-22