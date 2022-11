Governo. Incontro Salvini-Giorgetti

(DIRE) Roma, 18 Nov. – “Lungo e fruttuoso incontro, questa mattina, tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. È stata l’occasione per fare il punto sulle infrastrutture in generale e sui cantieri da sbloccare in particolare.

Salvini e Giorgetti ne hanno approfittato anche per un aggiornamento sulla situazione politica e su alcuni dossier in vista della manovra”. Lo comunica l’ufficio stampa di Salvini. (Anb/ Dire) 11:21 18-11-22