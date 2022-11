Maltempo. In Campania allerta arancione per forti temporali

(DIRE) Napoli, 18 Nov. – Peggiora il maltempo sulla Campania tanto che la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso, dopo quello ‘giallo’ di ieri, per piogge e temporali anche di forte intensità dalle 6 di domani mattina, sabato 19 novembre, fino alle 6 di domenica 20 novembre. Il livello di allerta segnalato, questa volta, è di colore ‘aracione’ e interesserà l’intera regione ad eccezione dell’Alta Irpinia e Sannio e della zona del Tanagro dove l’allerta resta ‘gialla’.

L’avviso di oggi si aggiunge a quello in vigore, per piogge e temporali, fino alle 6 di domani mattina su tutta la regione ad eccezione, sempre, dell’Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro. Visto il peggioramento la Protezione civile richiama i Comuni alla “massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico”. Al suolo, infatti, sono possibiili frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. (Gup/ Dire) 13:16 18-11-22