Reggio Calabria, raddoppiano le adesioni al documento dei Sindaci in sostegno a Falcomatà

Sono sempre più numerosi i sindaci calabresi che si sono espressi apertamente a sostegno del sindaco Falcomatà e degli altri amministratori reggini sospesi per gli effetti della Legge Severino. L’appello istituzionale, partito su iniziativa di alcuni sindaci del reggino, aveva già registrato in poche ore circa 65 adesioni da parte di primi Cittadini, la stragrande maggioranza, del comprensorio metropolitano, ai quali si sono aggiunti centinaia di amministratori, assessori e consiglieri, di ogni colore politico, che – pur non riportati nell’elenco dei firmatari – hanno condiviso i contenuti del documento. Nei giorni successivi poi la presa di posizione di numerosi sindaci delle altre province calabresi che hanno inteso sottoscrivere l’appello di vicinanza al sindaco Falcomatà e agli altri amministratori sospesi, raddoppiando il numero complessivo dei firmatari ed allargando la base geografica all’intera regione.

La lista dei firmatari risulta quindi in continuo in aggiornamento e le adesioni aumentano di ora in ora, per un documento che stigmatizza “i rischi elevati ai quali i sindaci, nella loro attività, vanno incontro dal punto di vista giudiziario”.

“La condanna per abuso d’ufficio – si legge nell’appello – per il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, costretto ad una lunga sospensione per effetto della legge Severino, conferma tutti i timori espressi, in questi anni, dagli amministratori locali che, da tempo, invocano la modifica della norma”.

“In svariate occasioni – scrivono i sindaci – non ultima l’assemblea Anci di febbraio, ci siamo espressi in maniera univoca sulla necessità di superare i limiti della legge Severino nella parte in cui prevede una sospensione dal mandato amministrativo, seppur in assenza di una condanna definitiva, anche per reati minori e soprattutto per quelli dal profilo incerto come, per l’appunto, l’abuso d’ufficio. In questi anni sono stati tantissimi gli amministratori colpiti dall’ingiusto provvedimento di sospensione ed a loro va la solidarietà e la vicinanza di tutti i sindaci firmatari. Oltre a frenare l’azione amministrativa, da queste sospensioni deriva un grave danno per la vita della comunità privata di una guida democraticamente eletta. Per il sindaco stesso, poi, le ripercussioni, sia politiche sia personali, sono indubbiamente pesanti”.

“Nel confermare vicinanza e pieno sostegno al sindaco Giuseppe Falcomatà, agli amministratori e ai dirigenti coinvolti nel processo cosiddetto “Miramare”, in qualità di sindaci ed amministratori pubblici torniamo a ribadire la necessità che la legge Severino e le norme sull’abuso d’ufficio vengano modificate, circoscrivendo e limitando la responsabilità dei primi Cittadini. Il Parlamento, in questo senso, deve svolgere un ruolo cardine ed il Governo deve essere conseguente rispetto a quanto già annunciato dal ministro Nordio. Non c’è più tempo da perdere per raggiungere un obiettivo importante e per riconsegnare stabilità e continuità alla vita amministrativa delle nostre comunità”.

NOMI E COMUNI DEI SINDACI PRIMI FIRMATARI

1. Carmelo Versace, Sindaco ff Città Metropolitana

2. Paolo Brunetti, Sindaco ff Reggio Calabria

3. Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro

4. Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi

5. Giovanni Piccolo, Sindaco di Seminara

6. Vincenzo Oliverio, Sindaco di Melicuccà

7. Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno

8. Antonio Tranquilla, Sindaco di Feroleto della Chiesa

9. Francesco Cosentino, Sindaco di Cittanova

10. Maria Foti, Sindaco di Montebello

11. Aldo Alessio, Sindaco di Gioia Tauro

12. Domenico Mantegna, Sindaco di Benestare

13. Salvatore Fuda, Sindaco di Gioiosa Jonica

14. Santo Monorchio, Sindaco di Bagaladi

15. Umberto Nocera, Sindaco di Palizzi

16. Saverio Zavettieri, Sindaco di Bova Marina

17. Daniela Arfuso, Sindaco di Cardeto

18. Domenico Penna, Sindaco di Roccaforte del Greco

19. Salvatore Valerioti, Sindaco di San Giorgio Morgeto

20. Francesco Malara, Sindaco di Santo Stefano

21. Sandro Sorbara, Sindaco di Galatro

22. Santo Casile, Sindaco di Bova

23. Pierpaolo Zavettieri, Sindaco di Roghudi

24. Salvatore Orlando, Sindaco di Melito Porto Salvo

25. Domenico Modafferi, Sindaco di Africo

26. Stefano Calabrò, Sindaco di Sant’Alessio

27. Cesare De Leo, Sindaco di Monasterace

28. Giuseppe Campisi, Sindaco di Ardore

29. Giorgio Imperitura, Sindaco di Martone

30. Vittorio Zito, Sindaco di Roccella Jonica

31. Alessandro De Marzo, Sindaco di Anoia

32. Antonino Micari, Sindaco di San Roberto

33. Francesco Nicolaci, Sindaco di Melicucco

34. Stefano Raschellà, Sindaco di Mammola

35. Orlando Fazzolari, Sindaco di Varapodio

36. Luca Gaetano, Sindaco di San Ferdinando

37. Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino

38. Giovanna Pellicanò, Sindaco di Staiti

39. Vincenzo Valenti, Sindaco di Bivongi

40. Rosario Larosa, Sindaco di Canolo

41. Giorgio Antonio Tropeano, Sindaco di Stilo

42. Domenico Stranieri, Sindaco di Sant’Agata del Bianco

43. Giuseppe Pipicella, Sindaco di Careri

44. Giuseppe Trono, Sindaco di Stignano

45. Giorgio Tropeano, Sindaco di Stilo

46. Giuseppe Lupis, Sindaco di Agnana

47. Rosario Sergi, Sindaco di Platì

48. Rudi Lizzi, Vicesindaco di Gerace

49. Alessandro Giovinazzo, Sindaco di Rizziconi

50. Stefano Umberto Marrapodi, Sindaco di Caraffa del Bianco

51. Giovanni Pittari, Sindaco di San Giovanni di Gerace

52. Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi

53. Giuseppe Floccari, Sindaco di San Lorenzo

54. Angelo De Angelis, Sindaco di Serrata

55. Giovanni Alessi, Vicesindaco di Brancaleone

56. Sergio Rosano, Sindaco di San Pietro di Caridà

57. Antonio Albanese, Sindaco di Giffone

58. Giovanni Mangiameli, Sindaco di Ciminà

59. Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro

60. Rocco Campolo, Vicesindaco Motta San Giovanni

61. Giovanni Brancatisano, Presidente Consiglio comunale Samo

62. Geppo Femia, Sindaco di Gioiosa Marina

63. Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni

64. Antonino Crea, Vicesindaco Ferruzzano

65. Antonio Romano, Vicesindaco Antonimina

66. Giuseppe Alfarano, Sindaco di Camini

67. Francesco Valenti, Sindaco di Pazzano

68. Nicola Ramogida, Sindaco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

69. Giuseppe Condello, Sindaco di San Nicola da Crissa

70. Antonino Schinella, Sindaco di Arena

71. Giuseppe Pizzonia, Sindaco di Francavilla Angitola

72. Vitaliano Papillo, Sindaco di Gerocarne,

73. Enzo Massa, Sindaco di Vazzano

74. Francesco Fazio, Sindaco di Fabrizia

75. Egidio Serbello, Sindaco di Vallelonga

76. Nicola De Rito, Sindaco di San Costantino Calabro

77. Francesco Severino, Sindaco di Santa Caterina dello Ionio

78. Vincenzo Mirarchi, Sindaco di Isca sullo Ionio

79. Danilo Stagliano, Sindaco di Cardinale

80. Domenico Donato, Sindaco di Chiaravalle Centrale

81. Francesco Mazzeo, Sindaco di Cessaniti

82. Domenico Petrolo, Sindaco di Rombiolo

83. Alessandro Tocci, Sindaco di Civita

84. Giancarlo Cerullo, Sindaco di Montauro

85. Raffaele Mercurio, Sindaco di Cropani

86. Luca Lepore, Sindaco di Aiello Calabro

87. Elisabeth Sacco, Sindaco di Borgia

88. Massimo Trimmeliti, Sindaco di Filogaso

89. Rossana Tassone, Sindaco di Brognaturo

90. Lucia Papaianni, Sindaco di Paterno Calabro

91. Cosimo De Tommaso, Sindaco di San Lucido

92. Domenico Vuodo, Sindaco di Alessandria del Carretto

93. Giovanni Politano, Sindaco di Paola

94. Pino Capalbo, Sindaco di Acri

95. Gennaro Capparelli, Sindaco di Acquaformosa

96. Umberto Federico, Sindaco di Luzzi

97. Roberto Barbieri, Sindaco di Rose

98. Giacinto Mannarino, Sindaco di Longobardi

99. Nicolò De Bartolo, Sindaco di Morano Calabro

100. Ferruccio Mariani, Sindaco di Mongrassano

101. Francesco Tripicchio, Sindaco di Acquappesa

102. Angelo Catapano, Sindaco di Frascineto

103. Raffaele Giglio, Sindaco di Fagnano Castello

104. Romeo Basile, Sindaco di Mottafollone

105. Luca Lepore, Sindaco di Aiello Calabro

106. Vincenzo De Marco, Sindaco di San Sosti

107. Gianfranco Segreti-Bruno, Sindaco di Domanico

108. Salvatore Monaco, Sindaco di Spezzano della Sila

109. Alessandro Leonardo Porco, Sindaco di Aprigliano

110. Angelo Marcello Gaccione, Sindaco di Lappano

111. Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano

112. Pietro Amatuzzo, Sindaco di Malvito

113. Gregorio Ciccone, Sindaco di Dinami

114. Filomena Greco, Sindaco di Cariati,

115. Fiorenzo Scanga, Sindaco di Lago

116. Lucio Franco Raimondo, Torano Castello

117. Rocco Introcaso, Sindaco di Montegiordano

118. Maria Antonietta Pandolfi, Sindaco di Nocara

119. Orazio Berardi, Sindaco di Mangone

120. Lucia Nicoletti, Sindaco di Santo Stefano di Rogliano

121. Simona Colotta, Sindaco di Oriolo

122. Donatella Deposito, Sindaco di Parenti

123. Francesco De Rosa, Sindaco di Malito

124. Francesco Grosso, Sindaco di Bonifati

125. Roberto De Marco, Sindaco di Grimaldi

126. Vincenzo Conte, Sindaco di Cellara

127. Francesco Acri, Sindaco di San Pietro in Guarano

128. Giovanni Greco, Sindaco di Castrolibero

129. Antonio Muto, Sindaco di Pietrafitta

130. Paolo Calabrese, Sindaco di San Martino di Finita

131. Gregorio Gallello, Sindaco di Gasperina

132. Vito Roti, Sindaco di Torre di Ruggiero

133. Giuseppe Papaleo, Sindaco di Davoli

134. Francesco Scalfaro, Sindaco di Cortale

135. Walter Matozzo, Sindaco di Argusto

136. Giulio Santopolo, Sindaco di Petrizzi

137. Daniele Vacca, Sindaco di Soverato