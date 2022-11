10.50 – E’ stato sorpreso dalla pioggia, dal vento e dalla nebbia improvvisa, per cui ha perso l’orientamento ed è caduto in un canalone. Si tratta di escursionista, ferito a 1.380 metri d’altezza, sul Monte Catria che è stato individuato e soccorso nella notte dai Vigili del Fuoco e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Come si apprende dalla pagina Twitter Ufficiale degli elmetti rossi.

Federica Romeo