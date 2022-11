USA, amministrazione riconosce a Bin Salman l’immunità nella causa Khashoggi

10:25 – L’amministrazione Biden ha stabilito che al principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman dovrebbe essere concessa l’immunità nella causa intentata contro di lui da Hatice Cengiz.

L’amministrazione USA spiega che: “L‘imputato bin Salman, in quanto capo in carica di un governo straniero gode dell’immunità presso la giurisdizione dei tribunali statunitensi in conseguenza di questo ruolo“. Questo è quanto spiegato dall’amministrazione USA.

“Il decreto reale non lascia dubbi sul fatto che il Principe della Corona abbia il diritto all’immunità sulla base del suo status“. Questo è quanto affermato dagli avvocati di bin Salman in una petizione dello scorso 3 Ottobre. (Fonte Rai News)