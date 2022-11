USA, Dem pronti a scegliere Jeffries come successore a Pelosi al Congresso

10:45 – I Democratici alla Camera potrebbero scegliere il rappresentante di New York Hakeem Jeffries per succedere alla presidente Nancy Pelosi, una decisione storica perché vedrebbe la prima persona di colore alla guida di un partito al Congresso.

Dopo l’annuncio di ieri della Pelosi che ha detto che avrebbe rinunciato al ruolo di leader che ha ricoperto per 20 anni, il leader della maggioranza alla Camera Steny Hoyer e il capogruppo della maggioranza alla Camera Jim Clyburn hanno rapidamente appoggiato la scelta di Jeffries, dopo aver annunciato che si sarebbero dimessi dai loro incarichi.

La relatrice Pelosi ha lasciato un segno indelebile nel Congresso e nel paese, e non vedo l’ora che continui a servire e faccia tutto il possibile per assistere la nostra nuova generazione di leader democratici, che spero siano Hakeem Jeffries, Katherine Clark e Peter Aguilar , ha detto Clyburn in una dichiarazione, riferendosi ai Democratici di New York, Massachusetts e California. Hoyer ha affermato che Jeffries “farà la storia per l’istituzione della Camera e per il nostro Paese“.