Reggio Calabria. Continua il piano di efficientamento delle strade cittadine: in corso gli interventi programmati, anche con il supporto di ANAS ed ENEL

L’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese sta seguendo direttamente lo svolgersi delle operazioni che interessano diverse vie del comprensorio urbano

L’amministrazione comunale reggina prosegue l’attività inerenti il piano di rifacimento delle strade cittadine a maggiore percorrenza. Dopo gli interventi del periodo estivo, che hanno interessato le principali vie del centro cittadino, oltre che alcuni snodi strategici nelle zone nord e sud della città, l’amministrazione comunale con la supervisione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese sta proseguendo i lavori, anche in collaborazione con due Società, Anas ed Enel, che, in seguito agli accordi stipulati con Palazzo San Giorgio, stanno eseguendo diversi interventi di nuova bitumazione integrale.

Nello specifico, finanziati con i Patti per il Sud, sono stati completati gli interventi nell’area di Catona, tra via Vallone Cilea, via Emilia, da Rosalì a Villa San Giuseppe, e a Gallico, con un tratto di via delle Rimembranze e via Anita Garibaldi.

Contestualmente sono stati completati gli interventi con Anas in zona Pentimele, in via Nazionale, dall’intersezione del PalaCalafiore per circa un chilometro in direzione nord. Nei prossimi giorni si proseguirà con via Petrarca a Gallico e successivamente i lavori interesseranno ancora il comprensorio di Catona.

Con l’impresa Enel è stato invece effettuato il completamento di via Aschenez, via Fiorentino, via Battaglia, via Caulonia, innesto Bretelle verso il largo antistante la Chiesa del Crocifisso, ed ancora via Malacrino, via Giusti e via Cesare Battisti.

“I lavori proseguiranno nelle prossime settimane come da cronoprogramma già fissato – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Albanese – siamo impegnati complessivamente nel dispiegamento del piano generale di rifacimento delle principali vie cittadine, avvalendoci anche del prezioso supporto che proviene da Società importanti come Anas ed Enel che effettuano lavori sul nostro territorio. Ringrazio i tecnici impegnati nelle operazioni ed i nostri uffici che stanno monitorando passo dopo passo l’esecuzione dei vari interventi. Certo ancora c’è tanto da fare, ma gli interventi degli ultimi mesi, già programmati a suo tempo dal sindaco Falcomatà ed ora eseguiti con l’indirizzo del facente funzioni Paolo Brunetti, hanno sensibilmente migliorato la situazione in tante aree della città, a cominciare da quelle più trafficate. Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare, ma la direzione intrapresa, nonostante le difficoltà a reperire risorse per le attività manutentive, è certamente quella giusta”.