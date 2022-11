E’ morto il cantautore Nico Fidenco

13.20 – E’ morto all’età di 89 anni a Roma il conosciutissimo compositore e cantautore Domenico Colarossi in arte, Nico Fidenco. Deve parte della sua fama a pezzi come “Legata a un granello di sabbia”, che fu il primo tormentone estivo della musica italiana. Altri importanti successi della sua lunga carriera sono:”Con te sulla spiaggia”, “La voglia di ballare”. L’apice del successo durante gli anni Settanta. Mentre nei primi anni Ottanta, Fidenco, si dedico anche all’ incisione di diverse sigle per i film di animazione giapponesi.

Federica Romeo