Lodi. Attività antidroga della Squadra Mobile 2 persone arrestate

Di seguito alla quotidiana attività info-investigativa volta a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi personale di questa Squadra Mobile sezione antidroga individuava in Lodi un appartamento occupato da cittadini albanesi presso il quale si registrava un insolito andirivieni di persone non residenti. In data 09.11.2022 nel corso di un servizio di appostamento il personale operante notava uscire dall’appartamento due soggetti che prendevano direzioni opposte.

Il pedinamento di uno dei soggetti consentiva il monitoraggio di una consegna di sostanza stupefacente del tipo cocaina a due clienti di origine albanese. L’immediato intervento permetteva di bloccare lo spacciatore e recuperare una bustina di cocaina del peso di mezzo grammo con relativa segnalazione quale consumatore di uno dei due clienti.

Mentre il personale operante si stava recando presso l’appartamento del fermato per procedere alla perquisizione, veniva notato il secondo soggetto in fase di ritorno e pertanto anch’esso immediatamente bloccato.

Quest’ultimo non dava spiegazioni plausibili circa la sua presenza sul luogo, considerando che anagraficamente risultava abitare dalla parte opposta della città, e veniva sottoposto ad un rapido controllo che permetteva di rinvenire nella sua disponibilità le chiavi che permettevano l’accesso all’appartamento monitorato.

La perquisizione locale dava esito positivo rinvenendo nell’armadio della camera da letto grammi 37 di hashish, grammi 17 di marijuana, grammi 22 di cocaina, due bilancini e la somma di euro 670 frutto dell’attività illecita. I due soggetti, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, venivano pertanto arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associati presso la locale casa circondariale come disposto dalla procura della repubblica di Lodi.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lodi/articolo/118063789c8ad82bd226913837