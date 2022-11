Pugilato. Matteo Signani conquista per la 4° volta il titolo di Campione Europeo pesi medi

“Matteo Signani, Sottocapo della Guardia Costiera, conquista per la 4° volta il titolo di Campione Europeo pesi medi di pugilato! Al nostro “Giaguaro”, vanno gli auguri del Comandante Generale e di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera!” Con questo post sulla sua pagina ufficiale il Corpo della Guardia Costiera saluta l’ennesima prestigiosa vittoria di ieri del pugile Matteo Signani.

Matteo Signani con un potente gancio sinistro colpisce bene l’avversario francese francese che cade al tappeto e si rialza a fatica. L’arbitro valuta che non è lucido e sospende come da regolamento l’incontro. E’ ko tecnico! Il 43enne pugile in forza alla GC ha messo ko al 7° round Prestot (avversario più alto e più giovane di circa 12 anni) e si è ripreso la cintura.

Federica Romeo