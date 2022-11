Twitter. Musk lancia sondaggio: «Riammettere Trump?». Milioni di utenti votano in poche ore

10.00 – Lo aveva già dichiarato e quindi come spesso succede lo ha fatto! Elon Musk nuovo proprietario di Twitter ha lanciato un sondaggio su Twitter, il suo topic: la riammissione sul social network di Donald J. Trump, l’ex presidente USA bannato da Twitter dopo alcuni cinguettii ritenuti discutibili dalla proprietà dell’epoca, alcuni dei quali erano conseguenziali alle vicende dell’assalto del 6 Gennaio 2020 a Capitol Hill.

Una pagina vergognosa per la democrazia e per la libertà d’espressione che internet dovrebbe fornire, alla quale il neo proprietario di uno dei social network più famosi al mondo sta per porre fine. Il testo del sondaggio, che ovviamente il sagace Musk, ha utilizzato per far anche parlare di se del suo nuovo progetto in divenire per il social da poco rilevato è stato: «Reinstate former president Donald Trump – Yes – No». (erano circa le 02.30 in Italia)

In meno di 25 minuti il twitt aveva già raccolto il voto oltre un milione di utenti, numero cresciuto rapidamente con il passare delle ore, dopo un’ora avevano partecipato al sondaggio oltre 3 milioni di iscritti alla piattaforma. I votanti hanno espresso larghissima preferenza per il Sì al ritorno del Tyccon su Twitter!! E questa mattina, che i votanti sono quasi 8 milioni, si attende se il trend continuerà verso il sì, lo “scongelamento dell’account dell’ex Presidente.

FMP