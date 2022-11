Aereo in avaria scarica kerosene sul mare di Tenerife

L’aereo è rimasto in volo per un’ora e mezza a bassa quota prima di atterrare nuovamente al Reina Sofía. L’operazione sarebbe stata necessaria per poter alleggerire il velivolo e fare ritorno

Un aereo partito per Copenaghen è atterrato in sicurezza a Reina Sofía di Tenerife, dopo aver dichiarato un’emergenza e tenuto in aria l’aeromobile per quasi due ore a causa di un’avaria per un problema di pressurizzazione. Il volo è decollato dall’aeroporto di Tenerife Sud alle 09:48 di sabato 19 novembre 2022, ha fatto quattro passaggi in cerchio sul mare trascorrendo quasi due ore a bassa quota e scaricando carburante per ridurre il suo peso all’atterraggio. Ha quindi continuato a volare ancora per ridurre ulteriormente il peso prima di atterrare a Reina Sofía di Tenerife poco prima delle 12:00. Resta inteso che il capitano ha deciso di tornare a Tenerife quando una spia è apparso per indicare un guasto. Apparentemente, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Tenerife Sud, i piloti hanno deciso di tornare all’aeroporto. Il profilo Twitter dei controllori del traffico aereo spagnolo riporta che si tratta di un aereo commerciale, che ha operato la rotta tra le Isole Canarie e la Danimarca. La compagnia di cui fa parte, non ha ancora commentato l’incidente. Secondo i dati di Flightradar24, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il velivolo è passato sopra Tenerife Sud, quando volava in cerchio a bassa quota. Problemi tecnici legati alla pressurizzazione della cabina sono la motivazione addotta dai controllori, i quali spiegano che il problema non si ferma qui. L’aereo è rimasto in volo per circa un’ora e mezza per “bruciare carburante”. Alla fine l’aereo è atterrato senza ulteriori problemi sulla pista dell’aeroporto di Tenerife Sud. Secondo gli esperti, se il rilascio di carburante avviene per ragioni di emergenza, al pilota non può essere chiesto di cambiare rotta. La quota dalla quale il velivolo ha scaricato il cherosene sarebbe in linea con le normative.

