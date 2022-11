Calabria. Il dem Irto si dimette da consigliere regionale

(DIRE) Reggio Calabria, 21 Nov. – “Questo è il mio ultimo Consiglio regionale, oggi presenterò le dimissioni da consigliere, e non mi farò dichiarare incompatibile dalla commissione. Ho assunto un altro ruolo istituzionale (senatore, ndr), comunque non mi sottrarrò dal mio impegno verso la Calabria”. Così il consigliere regionale calabrese dem Nicola Irto, intervenendo oggi nel corso del Consiglio regionale. Irto, che è anche segretario regionale del partito democratico, è stato eletto al Senato della Repubblica nel corso delle ultime elezioni politiche.

Al suo posto in Consiglio regionale non subentrerà il primo dei non eletti del Pd, ovvero Giovanni Muraca su cui grava una sospensione, per altri 12 mesi, per gli effetti della legge Severino. Muraca è stato condannato in Appello, per abuso d’ufficio con pena sospesa, nell’ambito del processo Miramare.

A rientrare tra i banchi di Palazzo Campanella sarà quindi Antonio Billari. (Mav/Dire) 17:49 21-11-22