Giappone. Nuove direttive in vista ottava ondata Covid-19

Ad annunciarlo Ministero Salute, creati 4 livelli di allarme

(DIRE) Tokyo, 21 Nov. – Sono state emanate in giornata le nuove direttive del Ministero della Salute giapponese alle 47 prefetture locali, con lo scopo di preparare il paese alla gestione di quella che gli esperti hanno già anticipato come l’ottava ondata di infezioni di Covid-19, in arrivo insieme alla stagione fredda e alla riapertura degli ingressi nel Paese ai visitatori stranieri.

La nuova scala di classificazione del livello di allarme, distinta in quattro livelli a seconda della pressione esercitata sul sistema medico sanitario, garantirà ai governi locali chiare indicazioni su come procedere in caso di introduzione di restrizioni alla circolazione delle persone, alle attività commerciali e ai grandi eventi, interventi già nei giorni scorsi adottati in via preventiva da molti governi locali a causa dell’aumento del numero di nuove infezioni registrato nelle ultime due settimane. (Jief/ Dire) 09:55 21-11-22