Maltempo, allerta gialla in cinque regioni

La pioggia sembra non placarsi. La protezione civile ha imposta l’allerta gialla per cinque regioni: Calabria, Sicilia, Campania, Sardegna e la Basilicata per rischio idrogeologico. Delle Isole Eolie, duramente colpite dal maltempo, alcune sono isolate da 36 ore.

Inoltre, un’intensa perturbazione molto probabilmente arriverà in serata in Liguria nel settore di Levante, ma anche Lazio e Veneto.

Da inizio Novembre il “bel paese” è stato colpito da 134 eventi estremi: trombe d’aria, tempeste di vento, violenti temporali, e bombe d’acqua. (fonte:skytg24.it)

AO