Maltempo. Cade frammento a Capodimonte, museo chiuso fino a fine indagini

(DIRE) Napoli, 21 Nov. – Proseguiranno per tutta la settimana le indagini tecniche sui balconi della Reggia di Capodimonte, a seguito della caduta, causa maltempo, di un frammento di piperno dalla balconata continua del primo piano avvenuta nel pomeriggio di venerdì 18 novembre. Il frammento è atterrato sul prato senza causare danni a cose o persone. Il museo di Napoli, in via precauzionale, resterà chiuso per tutto il tempo necessario a completare le verifiche e a mettere in sicurezza gli accessi all’edificio, anche in considerazione dell’allerta meteo di colore arancione emanata dalla protezione civile della Campania per la giornata di domani, martedì 22 novembre, quando resterà chiuso anche il Bosco. I visitatori che hanno preacquistato on line il biglietto possono chiederne il rimborso inviando una mail a prenotazioni@coopculture.it. Rinviata la presentazione, prevista per domani, del progetto “E.LIS.A, Enjoy LIS Art.

Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio artistico e culturale della Campania accessibili per i non udenti”, finanziato dalla presidenza del Consiglio Dei ministri, ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, e promosso dalla Regione Campania, assessorato alla Scuola, Politiche sociali e Politiche giovanili che, a Capodimonte, ha portato alla realizzazione di 26 video in Lis e Is su alcuni capolavori d’arte del Museo e sulle principali varietà botaniche e paesaggistiche presenti nel Real Bosco in modo che possano essere fruite da un pubblico più ampio possibile e, in particolare, dai non udenti o persone affette da ipoacusia. I video sono caricati sul canale Youtube del Museo e sono liberamente consultabili dalla pagina dedicata sul sito web (https://capodimonte.cultura.gov.it/progetto-e-lis-a/) e si possono scaricare gratuitamente dall’app Capodimonte, utilizzando Google Play e App Store.

“Capodimonte è e deve rimanere un eden di bellezza e di serenità per i nostri visitatori, ai quali chiediamo qualche giorno di pazienza prima di poter tornare a frequentare il museo. Stiamo lavorando intensamente per mettere in sicurezza tutti gli accessi – afferma il direttore Sylvain Bellenger -. Intanto, a partire da mercoledì 23 novembre 2022 saranno aperti gratuitamente, tutti i giorni, nel Real Bosco la Chiesa di San Gennaro, con il nuovo decoro realizzato da Santiago Calatrava, e il Cellaio con la mostra su Salvatore Emblema, dalle ore 9 alle 16:30 (ultimo ingresso ore 16)”. (Nac/Dire) 17:36 21-11-22