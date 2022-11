Sembra non placarsi l’ostilità tra turchi e curdi siriani, al contrario, è un odio che cresce ogni giorno.

In provincia di Gaziantep, al confine con la Siria, tre civili sono morti e altri sei sono rimasti feriti, a causa di cinque razzi lanciati dalle forze curde siriane che hanno colpito Karkamis, un villaggio turco. La notizia è stata data dal ministro dell’Interno Suleyman Soylu. Tra le vittime un minorenne. Per ora si hanno poche informazioni in merito. (Fonte: Ansa.it)

AO