USA, autobus si schianta contro albero: morto studente universitario

12:00 – In USA, un autobus che trasportava due dozzine di passeggeri si è schiantato contro un albero, ferendo i passeggeri e l’autista. I ragazzi erano giocatori di Hockey in viaggio per ritornare alla loro università.

Uno studente universitario è morto nello schianto. Lincidente è avvenuto nella periferia di Boston, in Massachusetts. Il bus stava tornando alla Brandeis University da una partita in trasferta alla Northeastern University di Boston quanto si è schiantato a Waltham, non lontano dal campus. (Fonte LaPresse)