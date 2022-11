USA, sparatoria in discoteca gay: 5 morti e 18 feriti

11:35 – Cinque persone sono morte e 18 sono rimaste ferite in una sparatoria in una discoteca gay, a Colorado Springs, in Colorado. La tenente del dipartimento di polizia di Colorado Springs ha detto che la polizia ha ricevuto segnalazioni di una sparatoria nel locale alle 23.57.

L’autore dell’aggressione era già noto alla polizia. Nel Giugno dello scorso anno, gli agenti sono dovuti intervenire quando la madre dell’uomo ha chiamato i servizi di emergenza perché suo figlio l’ha minacciata “con una bomba fatta in casa“. I vicini evacuarono dalle loro case mentre gli artificieri e i negoziatori lo convincevano ad arrendersi. (Fonte Lapresse)