Iran. Gelmini: Vicini a donne iraniane

(DIRE) Roma, 22 Nov. – “In questi mesi l’attenzione dell’Italia, dell’Europa e del mondo è concentrata sul conflitto in Ucraina, ma ci sono altri eroi ed eroine che stanno combattendo per la loro libertà: mi riferisco alle ragazze e ai ragazzi dell’Iran da mesi in piazza contro il regime. Il Parlamento italiano deve fare la sua parte e dare un segnale forte di vicinanza al popolo iraniano. Abbiamo il dovere di dire alle donne iraniane che non sono sole.

La loro battaglia di libertà ci riguarda, non possiamo voltarci dall’altra parte. Credo che da tutti i governi occidentali dovrebbe arrivare questo segnale per chiedere all’Iran la sospensione delle condanne a morte e il rispetto dei diritti umani”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario, portavoce e senatrice di Azione, partecipando a un’iniziativa organizzata dalla deputata Lia Quartapelle alla Camera dei Deputati. (Vid/ Dire) 15:00 22-11-22