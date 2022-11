Maltempo. 4 Voli in arrivo a Palermo dirottati a Catania

(DIRE) Palermo, 22 Nov. – Quattro voli in arrivo all’aeroporto di Palermo sono stati dirottati a Catania a causa del maltempo. Due erano in arrivo nel capoluogo siciliano da Milano-Malpensa (il Wizzair partito alle 6:20 e l’Easyjet che si è alzato in volo alle 7:05), un terzo da Bergamo (Ryanair delle 6:40) e un quarto da Roma-Fiumicino (Ryanair decollato alle 7). La situazione ora al ‘Falcone-Borsellino’ di Palermo, come spiegano dalla società di gestione Gesap, è tornata regolare.

La provincia di Palermo è interessata da questa notte da una forte ondata di maltempo. Disagi si registrano nel capoluogo siciliano soprattutto a causa delle forti raffiche di vento, alle quali si è aggiunto anche un violento acquazzone nel corso della mattinata. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, soprattutto per segnalazioni di alberi caduti o pericolanti. Su tutta la Sicilia sarà allerta meteo gialla fino a questa sera: l’avviso è stato diramato ieri dalla Protezione civile. (Sac/Dire) 12:10 22-11-22