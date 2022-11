(DIRE) Roma, 22 Nov. – “Il Pnrr ha bisogno di un tagliando”, dice la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa. “Nel Pnrr sono indicati 120 miliardi di euro in opere pubbliche. Ma il costo delle materie prime è aumentato del 35 per cento.

Ora se qualcuno pensa che si puo’ non affrontare questo problema, comunico che le gare andranno deserte e quei soldi non verranno mai messi a terra”, aggiunge. (Rai/ Dire) 13:50 22-11-22