USA, nati gemelli concepiti 30 anni fa

10:30 – Due gemelli nati a fine Ottobre sono in realtà i neonati più vecchi del mondo, perché concepiti in Oregon tramite degli embrioni congelati 30 anni fa.

Secondo il National Embrions Donations Centre, si tratta di un record, visto che sono gli embrioni più vecchi che abbiano portato ad un parto con successo. Il record precedente spettava ad una bambina nata nel 2020 da embrioni risalenti a 27 anni prima. La CNN spiega che: “sono stati creati per una coppia anonima utilizzando la fecondazione in vitro“.

Gli embrioni inutilizzati, sono stati congelati per 3 decenni in un laboratorio per la fertilità nella costa occidentale degli USA. Secondo gli esperti, l’età dell’embrione non costituisce alcun problema e non comprometterà la salute del bambino. L’unico fattore importante è l’età della donna che donò l’ovulo. (Fonte ANSA)