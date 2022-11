USA, Suv si schianta contro vetrina Apple store: un morto e 16 feriti

11:45 – Un uomo ha perso la vita e altre 16 persone sono state ricoverate in ospedale dopo che un Suv è finito contro un Apple store in un centro commerciale a Hingham, nel Massachusetts. Lo ha annunciato la polizia statunitense. “Questa è stata una mattina impensabile” ha esordito il procuratore distrettuale della contea di Plymouth, Tim Cruz, in conferenza stampa. “L’indagine è attiva e in corso. A questo punto, non è molto quello che possiamo dire”.

La polizia ha iniziato a ricevere chiamate al 911 relative a un veicolo finito all’interno di uno dei negozi di Derby Street, intorno alle 10.45 locali, come comunicato dal capo della polizia di Hingham, David Jones.

Sette mezzi dei vigili del fuoco e quattordici ambulanze sono arrivate sul posto, come ha riferito il capo dei pompieri, Steve Murphy. Le 16 persone ferite sono state portate in ospedale, ha continuato Cruz, aggiungendo che i familiari ancora non sono stati avvisati. “I dipendenti che lavorano in quel negozio e nelle vicinanze sono visibilmente scossi” ha spiegato il procuratore distrettuale della contea, precisando che “le persone stanno cercando di superare ed elaborare quello che è successo”.

Alcune persone sono state “schiacciate contro il muro dal veicolo” ha invece spiegato il capo dei pompieri, Murphy. Non è stato in grado di fornire alcun aggiornamento sulle condizioni dei feriti. Alle domande sul conducente del Suv, invece, Cruz si è rifiutato di fornire ulteriori informazioni. (Fonte Rai News) (foto di repertorio)