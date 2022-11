Congo. La pioggia causa frane e disastri: 16 morti

Tragedia in Congo, sedici persone sono morte per via delle frane causate dalle violenti piogge a Kamituga. Il tutto si è verificato tra le notte di Lunedì e Martedì.

Vittime tra gli abitanti e case distrutte, una città messa in ginocchio dal maltempo, uomini, donne, e bambini, sono rimasti uccisi.

Le case crollate, erano fatte con materiali scadenti, costruite su siti non autorizzati. Le dimore sul pendio sono state letteralmente spezzate via dall’acqua, e altri quattro quartieri sono stati investiti dalle frane.

Kamituga è da sempre protagonista di disastri ambientali, non sono rari gli incidenti causati da eventi naturali. Nel territorio di Masisi, 20 persone sono morte per via delle frane e e allagamenti, causati dalle ultime alluvioni. (Fonte: ansa.it)