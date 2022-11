CSM. Ok a 258 magistrati in tirocinio, Ermini: Ridurre pratica ad un anno

(DIRE) Roma, 23 Nov. – Nel corso del plenum di questa mattina, il Csm ha dato il via libera per il conferimento delle funzioni ai 258 MOT, nominati con il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2021, che hanno terminato il tirocinio. Il vice presidente del CSM David Ermini ha sottolineato l’importanza di una modifica legislativa per la riduzione ad un anno (invece che gli attuali 18 mesi) del tirocinio che i futuri magistrati dovranno affrontare prima di prendere servizio effettivo nelle Procure e nei Tribunali, stante la grave sofferenza di organico che da anni affligge la magistratura.

Con la riduzione ad un anno – ha detto il vice presidente Ermini – potremmo avere il conferimento delle funzioni dei magistrati dell’ultimo concorso entro il 2023 invece di aspettare la metà del 2024; un segnale di attenzione importante per gli uffici giudiziari considerate le tante criticità dovute alle sempre crescenti scoperture di organico che presto, in mancanza di misure adeguate, arriveranno a quasi 2000 unità”. (Mar/ Dire) 17:53 23-11-22